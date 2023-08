Serie C 2023/24, l’Atalanta Under 23 ammessa al campionato

Dopo la Juventus Under 23 ci sarà anche l’Atalanta Under 23 nel campionato di Serie C della stagione 2023/24. Il Consiglio federale della Figc ha deciso di provvedere all’integrazione dell’organico della Serie C attraverso il ripescaggio dell’Atalanta U23, in luogo dell’esclusione del Siena.

Queste le parole di Gravina: “Abbiamo chiesto e ottenuto una norma fondamentale per dare certezza alle ammissioni, una norma che prevede un tempo tecnico abbastanza ristretto per arrivare a dei giudizi di merito che stiamo cercando di far rispettare a tutte le componenti“.