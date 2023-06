Atp Queen’s 2023, Musetti risponde presente: Shelton battuto in tre set, Lorenzo è ai quarti

Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s. Sull’erba londinese il tennista italiano, testa di serie numero sei del seeding, sconfigge in tre set lo statunitense Ben Shelton con lo score finale di 6-4 4-6 6-4 dopo due ore e undici minuti di battaglia. Una grande risposta da parte del nativo di Carrara che continua bene il suo avvicinamento a Wimbledon. Nella giornata di venerdì Musetti se la vedrà, ai quarti di finale, contro il vincente del match che vede opposti Holger Rune e Ryan Peniston.

PRIMO SET – L’inizio di partita è estremamente favorevole a Musetti che nel terzo gioco, alla quarta possibilità, riesce a brekkare Shelton e su quel break ci costruisce un primo parziale praticamente impeccabile. Lorenzo serve bene, preciso e non dà possibilità all’americano di rientrare nella prima frazione di gioco. Shelton dal campo suo fa fatica anche alla battuta e rischia anche di essere brekkato una seconda volta. Musetti non si scompone e chiude 6-4.

SECONDO SET – L’azzurro sembra padrone della partita, ma non riesce a concretizzare tre situazioni favorevoli nei primi quattro turni di battuta di Shelton nel secondo parziale: nel primo e nel quinto game l’americano rimonta da 15-30 e riesce a tenere i rispettivi turni di servizio senza concedere palle break. Le occasioni arrivano nel fatidico settimo gioco: Musetti si invola sullo 0-40, ma Shelton piazza cinque punti di fila e rimonta tutto. L’inerzia del set cambia in questo momento: il tennista toscano commette qualche errore di troppo mentre dall’altra parte della rete la fiducia è alle stelle. Musetti, sotto 4-5, concede le prime palle break dell’incontro, e Shelton ne approfitta. Un set pari, 6-4 4-6, si va al terzo.

TERZO SET – La partita si fa spigolosa, Musetti sa che adesso dall’altra parte della rete c’è un Shelton molto più consapevole e in palla rispetto all’inizio del match. Ma sul 2-2 arriva la spallata vincente, quella che spezza a metà l’incontro: con una magnifica risposta Lorenzo sorprende Shelton e brekka per la seconda volta nell’incontro il suo avversario. Questo è il momento decisivo: Musetti non trema più, tiene tutti i rispettivi turni di servizio e chiude a tripla mandata l’incontro: 6-4 4-6 6-4 lo score finale.