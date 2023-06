Hellas Verona, sarà ancora San Martino di Castrozza la sede del ritiro estivo

L’Hellas Verona torna a San Martino di Castrozza per il ritiro pre-campionato in vista della stagione 2023/2024. Per la sesta estate nelle ultime sette, la terza di fila, sarà infatti il Trentino ad ospitare i gialloblù da martedì 11 a domenica 23 luglio. Durante le due settimane, i gialloblù sosterranno sedute quotidiane di allenamento, nella maggior parte dei casi doppie (mattino e pomeriggio), al centro sportivo di Mezzano. Le attività sportive della squadra al di fuori degli allenamenti, e i relativi dettagli organizzativi, saranno definiti e comunicati più avanti.