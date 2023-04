Ciclismo, Tour of the Alps 2023 quarta tappa: percorso, orari, diretta tv e streaming

Oggi è il giorno della quarta e penultima tappa del Tour of the Alps 2023, che prosegue con la Rovereto-Predazzo di 152,9 chilometri. Altra frazione impegnativa, con tre GPM “ufficiali” e tutta una serie di continui saliscendi che rendono davvero minima la parte di pianura in programma. In particolare a decidere la corsa dovrebbe essere la salita di Passo Pramadiccio (9,7 km al 6,1% medio), che terminerà a 15 km dal traguardo. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori partiranno da Rovereto alle ore 11:05, mentre l’arrivo a Predazzo è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:00 e le 15:30. La diretta tv sarà disponibile sia su RaiSport che su Eurosport a partire dalle 13:30, con molte opzioni per la diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour of the Alps 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.

L’altimetria della quarta tappa