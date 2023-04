Assoluti nuoto Riccione 2023, terza giornata: Franceschi si qualifica per Fukuoka con il record italiano

Nella terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2023 di nuoto, il primo pass per i Mondiali di Fukuoka se lo aggiudica Sara Franceschi. L’atleta toscana vince la finale dei 200 misti donne con il tempo di 2’10″05, nuovo record italiano. Alle sue spalle Gastaldi (2’11″81) e Pirovano (2’13″73). Sempre nella stessa specialità, la finale junior dei 200 misti va a Giulia Pascareanuj con il tempo di 2’20″30, mentre la finale B a Carlotta Toni in 2’15″87.

SEGUI IL LIVE

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, NUOTO: COME FUNZIONANO

Niente da fare invece per Gregorio Paltrinieri, che conquista gli 800 stile libero uomini, ma lo fa con il tempo di 7’46″47, non sufficiente per staccare il pass per il Giappone. Battuti Lamberti (7’49″48) e De Tullio (7’54″40). Nei 200 misti, la vittoria va ad Alberto Razzetti con il crono di 1’58″48. Poco male se non basta per i Mondiali di Fukuoka, dove è già qualificato. Secondo Mantegazza (2’00″70), terzo Glessi (2’01″14). Tommaso Baravelli vince la finale B con 2’02″74, mentre quella junior vede trionfare Leonardo Perciballi in 2’05″72.

Chiara Tarantino fa sua la finale dei 100 stile libero donne in 54″40, precedendo Morini (54″76) e Menicucci (54″93). Silvia Di Pietro e Cristiana Stevanato vincono invece rispettivamente finale B in 54″81 e finale junior in 56″01. La finale dei 100 stile libero uomini va ad Alessandro Miressi, il quale mastica però amaro perché a causa del crono di 48″61 manca l’accesso ai Mondiali. La finale B va a Sebastiano Merlini in 49″56, mentre Mirko Chiaversoli vince la finale junior con 50″14.