Sampdoria, i tifosi a Garrone: “Voi i primi colpevoli di questo scempio”

Nervi tesi in casa Sampdoria, dove i tifosi hanno pubblicato un comunicato di risposta all’ex presidente Edoardo Garrone, che aveva incolpato il cda e Massimo Ferrero dei problemi sulla cessione del club e del mancato accordo con Merlyn Partners: “No, Edoardo e famiglia Garrone-Mondini. Non funziona così. Questo non è un comunicato, di quelli ce ne sono già fin troppi e tutti di un valore decisamente relativo. Questa, Edoardo e famiglia Garrone-Mondini, è una risposta, secca e breve a quelle righe che avete deciso di rendere pubbliche nei giorni scorsi. I primi responsabili siete voiii – si legge nel comunicato -. Abbiamo la netta sensazione che stiate cercando di scaricare il barile – si legge nella nota dei tifosi -. Pensate veramente di cavarvela così? Dando la colpa a Ferrero e al cda?. Voi, famiglia Garrone-Mondini, siete i primi colpevoli di questo scempio. Ferrero? Siete voi che lo avete accolto in pompa magna consegnandogli le chiavi della società. Se l’U.C.Sampdoria sparisce, voi, famiglia Garrone-Mondini, sarete i primi responsabili”.