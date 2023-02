Mondiale Rally: Breen in testa dopo l’ottavo speciale in Svezia

Craig Breen è in testa dopo la seconda tappa del Mondiale di Rally in Svezia. Con il tempo complessivo di 57:05.5, il pilota irlandese della Hyundai precede di appena 2″6 l’estone Ott Tanak (M-Sport Ford); terzo il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai Shell Mobis) a +11″2 davanti a due portacolori della Toyota Gazoo, il britannico Elfyn Evans (+26″5) e il finlandese e campione del mondo in carica Kalle Rovenpera (+31″1).