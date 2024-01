Hockey su ghiaccio: Israele riammesso ai Mondiali

La Federazione Internazionale di hockey su ghiaccio ha deciso di riammettere la squadra nazionale di Israele ai Campionati mondiali under 20 di Terza Divisione-gruppo B, che scatteranno lunedì 22 gennaio a Sofia in Bulgaria. Dopo aver deciso una settimana fa per l’esclusione di tutte le formazioni israeliane da qualsiasi evento iridato fino a nuova comunicazione per proteggere la sicurezza di tutti i partecipanti, la Federazione ha fatto un passo indietro. Una decisione giunta dopo i pareri del Ministero della gioventù e dello sport bulgaro, che insieme al comitato organizzatore hanno garantito la sicurezza e protezione necessaria. Oltre a Israele scenderanno sul ghiaccio anche Messico, Turchia, Nuova Zelanda, Kirghizistan e Bulgaria.