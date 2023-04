Fiorentina-Lech Poznan, van der Brom: “Proveremo la rimonta, faremo meglio di una settimana fa”

“Domani dobbiamo fare la nostra migliore prestazione possibile e provare nell’impresa di passare il turno. Vogliamo onorare al meglio questa competizione e regalare una soddisfazione ai nostri tifosi”. Queste le parole del tecnico del Lech Poznan John van der Brom, alla vigilia del ritorno dei quarti di Conference League al Franchi contro la Fiorentina. “Dopo la gara di andata siamo stati tutti delusi ma domani dobbiamo comunque fare del nostro meglio. Grande rispetto per quanto fatto la Fiorentina ma noi possiamo fare molto meglio di quanto fatto una settimana fa e mostrare quello che sappiamo fare. Possiamo impostare un altro tipo di partita e spero che l’esito sia soddisfacente almeno in termini di approccio e di gioco. La qualità dei nostri avversari ha fatto la differenza, loro hanno sfruttato ogni occasione, quindi noi domani sera dobbiamo migliorare principalmente la nostra prestazione in difesa. Nell’ultima partita contro il Legia non abbiamo iniziato bene ma poi abbiamo recuperato lo svantaggio. Questo è un incentivo a fare bene contro la Fiorentina”.

