Hockey: il giocatore sospettato dell’omicidio di Adam Johnson è stato rilasciato su cauzione

Il sospettato dell’omicidio colposo del giocatore di hockey Adam Johnson è stato rilasciato su cauzione, lo ha confermato la polizia del South Yorkshire. Il giocatore dei Nottingham Panthers ha subito un taglio netto al collo con la lama del pattino di un altro giocatore, nella partita contro gli Sheffield Steelers del 28 ottobre. Johnson è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è successivamente decesso per una “lesione mortale al collo“.

Il colpo mortale alla gola gli è stato inflitto da Matt Petgrave. Matt è stato acclamato dai tifosi durante l’ultimo match, a causa delle molestie ricevute sui social media dopo l’incidente. E’ stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Johson e successivamente Petgrave è stato sostenuto da un’ovazione.

La polizia del South Yorkshire ha annunciato martedì di aver arrestato un sospettato della morte di Johnson e di averlo tenuto in custodia fino al rilascio su cauzione mercoledì. Nelle ultime settimane è stata messa in discussione l’intenzionalità del colpo. Inoltre si è aperto anche il dibattito riguardo a possibili protezioni al collo da indossare per evitare questo tipo di incidenti.

Il detective Becs Horsfall ha assicurato di aver condotto in questi giorni “indagini approfondite” per dare forma agli “eventi che hanno portato alla morte di Adam, in circostanze senza precedenti“.

“Abbiamo parlato con esperti altamente specializzati in questo campo – continua il detective- per aiutarci nelle nostre indagini e continuare a lavorare con il dipartimento di salute e sicurezza del Comune di Sheffield. La morte di Adam ha scioccato molte persone, dai residenti di Sheffield ai tifosi dell’hockey in tutto il mondo“.