Under 21, Colombo indisponibile: lascia il ritiro alla vigilia della sfida contro San Marino

Anche l’Under 21, oltre alla Nazionale maggiore, fa i conti con la perdita di qualche pedina importante. Il tecnico degli Azzurrini, Carmine Nunziata, dovrà fare a meno di Lorenzo Colombo per le sfide contro San Marino e Irlanda in programma durante questa sosta. L’attaccante del Monza non sarà a disposizione ed è stato costretto a lasciare il ritiro alla vigili del match contro San Marino.