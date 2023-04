Musetti-Hanfmann in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Lorenzo Musetti affronterà Yannick Hanfmann al secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Esordio agevole, almeno sulla carta, per il tennista azzurro, accreditato della quindicesima testa di serie e determinato a dar seguito alle buone prestazioni di Montecarlo e Barcellona. Sulla sua strada il tedesco Hanfmann, che dopo aver superato le qualificazioni ha sconfitto al primo turno Varillas. I due si sono incontrati in due occasioni, sempre nel 2020, vincendo una volta a testa. Favorito, stavolta, ovviamente Musetti.

Musetti e Hanfmann scenderanno in campo nella giornata di venerdì 28 aprile, con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it offrirà diretta testuale del match tra l’azzurro e il tennista tedesco. Il nostro sito seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.