Russia, il governatore Shapsha pagherà le spese legali al ginnasta Ivan Kuliak

Il governatore della regione di Kaluga e membro del partito di Putin Russia Unita, Vladislav Shapsha, pagherà tutte le spese legali al ginnasta russo Ivan Kuliak. Quest’ultimo è stato squalificato per un anno dalla Federazione Internazionale di Ginnastica, per aver mostrato sul podio sulla propria canottiera la lettera Z, simbolo dell’operazione militare di Putin, in una gara internazionale a Doha. Oltre alla sospensione la Fondazione Etica della ginnastica ha chiesto a Kuliak di riconsegnare la medaglia di bronzo vinta e il premio in denaro di 505 euro.