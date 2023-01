Spezia-Atalanta, i convocati di Gotti: prima chiamata per Joao Moutinho

Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati in vista di Spezia-Atalanta, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Da segnalare la prima chiamata per il nuovo difensore delle Aquile, Joao Moutinho, soltanto omonimo del più famoso mediano portoghese. Di seguito ecco la lista. Portieri: Zoet, Dido, Zovko Difensori: Holm, Ampadu, Moutinho, Reca, Kiwior, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou. Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Beck, Bastoni, Kovalenko, Ellertsson, Agudelo. Attaccanti: Gyasi, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca.