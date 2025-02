Ritorno e svolta improvvisa per Valentino Rossi: adesso è ufficiale, arriva l’annuncio via social a cui nessuno voleva credere! “I’m back”

La leggenda del motociclismo, Valentino Rossi, è ormai un personaggio di dominio pubblico. Fa notizia non solo per quanto consegue nel suo sport ma anche per la vita privata. Il nove volte campione del mondo è adesso una persona felice. Pur essendo uscito dal circuito della Moto GP continua a gareggiare per altri eventi e soprattutto si gode la famiglia. Francesca Sofia Novello, la sua compagna, lo scorso 4 gennaio, ha dato alla luce la secondogenita della coppia: Gabriella.

I due avevano già avuto Giulietta, che a marzo compirà 3 anni. Valentino è felice come una Pasqua, ha fatto sapere che diventare due volte padre è una gioia immensa e si gode, tra un impegno e l’altro, la famiglia allargata. Di recente ha centrato il secondo posto alla 12 Ore di Bathurst, valida per il primo round dell’Intercontinental GT Challenge. Anche in questo periodo in cui “The Doctor 46” è impegnato nelle corse e quindi è meno presente in casa, c’è stato un significativo ritorno celebrato sui social.

Valentino Rossi, svolta improvvisa: “I’m back”, l’annuncio del ritorno!

“I’m back”, si legge. Come risaputo la Novello è molto seguita con un numero impressionante di followers e così il post è diventato virale in poco tempo, avendolo condiviso in prima persona. Un ritorno improvviso, per la prima volta dopo la nascita della piccola Gabriella.

La compagna di Valentino Rossi, infatti, è finalmente tornata a Madonna di Campiglio, sulle Dolomiti. Si tratta per lei di un posto nel cuore, un rifugio segreto dove spesso ama trascorrere diverso tempo godendosi le sue piccole in intimità, lontana da occhi indiscreti, specialmente quando Valentino è impegnato nelle gare. La nota influencer era già stata sulle Dolomiti col pancione in questo inverno, adesso dopo essersi ripresa dal parto avvenuto un mese fa, è ritornata per la prima volta con la secondogenita. Quanto postato sui social ne è la testimonianza.

La ragazza ha postato un video dove scende in snowboard con la dicitura “I’m back”, “sono tornata” appunto. E la didascalia fa capire tutto: “Dopo due gravidanze e una vertebra rotta ripartiamo”, a quanto pare alla grande, apparendo in formissima. In altri post si vede la modella tra carrozzine (con Giulietta che da buona sorella maggiore spinge il carrozzino di Gabriella) e piatti golosi. Per la gioia di papà Vale.