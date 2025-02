La nuova stagione della MotoGP parte da Bangkok. Sul modello già tracciato dalla F1, in Thailandia il Motomondiale svela le proprie carte con la presentazione di massa di tutti i team in un evento esclusivo e chic in terra asiatica. E così, tutte le squadre hanno svelato le moto, ed era tanta l’attesa da parte degli appassionati, ma anche gli obiettivi del campionato iridato che proprio da questo territorio prenderà il via già il 28 febbraio con le prove libere, l’1 marzo con la prima sprint e il 2 marzo con la prima gara effettiva, le prime di 22, sia per quanto riguarda l’appuntamento sulla breve distanza che quello domenicale.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

“E’ veramente un piacere essere qui in Thailandia. Non sarà difficile avere due piloti così forti nello stesso team – queste le parole di Gigi Dall’Igna, boss Ducati, che con la moto ufficiale manderà in pista sia il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia che il cinque volte iridato Marc Marquez – Sono entrambi molto veloci ma anche molto intelligenti e questo aiuterà a gestire la situazione. La cosa più importante per noi adesso è lavorare insieme per produrre la moto migliore, in modo da poter battagliare per vittorie e titolo. Sono sempre intrigato a inizio stagione, è incredibile avere questa situazione. Alla fine l’1 sulla carena è solo un numero, la cosa più importante è vincere il titolo ed è sicuramente il nostro obiettivo”.

Proprio Pecco, che lo scorso anno ha perso in modo bruciante il terzo Mondiale di fila, ritiene di poter guidare una moto ancora una volta estremamente competitiva: “Sono impressionato da questo evento perché sembra che tutti si stiano divertendo molto. Siamo vicini ai tifosi che sono incredibili. “Dopo il test di Sepang sono pronto al 100%. Aspettiamo il test di Buriram dove dobbiamo prendere alcune decisioni, migliorare una moto che è già fantastica è sempre complicato”, ha spiegato il torinese.

A dargli battaglia, con una spietata concorrenza interna, sarà Marc Marquez: “Un saluto a tutti i tifosi thailandesi, è meraviglioso essere a questo evento, vi vedo sempre più appassionati. Siamo stati fortunati a fare uno sport come la MotoGP, che è molto importante in ogni nazione, e sarà bello fare qui la gara inaugurale. Il circuito lo ricordo molto bene, mi piace Buriram. Tra tre giorni saremo lì per i test e non vedo l’ora”, ha detto lo spagnolo, in sella a una Ducati ufficiale nella stagione 2025.

Il grande assente a Bangkok è proprio il campione in carica Martin, che nel frattempo ha cambiato sellino passando in Aprilia, protagonista di una caduta nei test di Sepang che gli ha provocato una frattura alla mano destra, con operazione chirurgica a Barcellona e il forfait per gli imminenti test di Buriram: “Ciao Bangkok e ciao a tutti i tifosi. Purtroppo non posso essere lì e mi dispiace molto. Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile per essere pronto per la prima gara in Thailandia. Ci vediamo presto”.

Franco Morbidelli, invece, guiderà per il team di Valentino Rossi: “Sono veramente contento di essere qui, anche se è un peccato essere da solo. E’ meraviglioso far parte dell’Academy di Valentino Rossi, ho avuto la fortuna di essere il primo pilota della VR46 e sono cresciuto a Tavullia. Ora ho di nuovo il piacere, la fortuna e l’onore di avere addosso i suoi colori, che aggiunti al mio verde e al blu mi ricordano la bandiera brasiliana che rappresenta le mie origini. Valentino è un’ispirazione, lo è stato e lo è ancora”, ha sottolineato l’italoamericano del team Pertamina Enduro VR46.