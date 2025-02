Leonardo Fioravanti chiude con un secondo posto che sa di beffa l’appuntamento del Lexus Pipe Pro di surf che si è tenuto a Oahu, alle Hawaii. L’azzurro, infatti, ha concluso la gara con 17.97 punti, stesso score di Barron Mamiya, che però ha prevalso per aver ottenuto il punteggio singolo più alto. Il 25enne talento di casa ha quindi confermato il titolo conquistato lo scorso anno, attestandosi sempre più come campione in questo sport. Gara notevole, quella di Mamiya, che si è distinto con punteggio elevatissimo già nel primo round, in cui ha eliminato avversari del calibro di John John Florence e Italo Ferreira. Da sottolineare, inoltre, come la competizione sia partita dopo diversi giorni, in attesa delle condizioni favorevoli che si sono verificate tra venerdì e sabato.

Leonardo Fioravanti, la gara dell’azzurro: che beffa con Mamiya

Gara super anche per Leonardo Fioravanti, che nel primo round ha superato avversari come Connor O’Leary, Joel Vaughan George Pittar, prima di battere Ian Gouveia in semifinale. L’azzurro ha poi affrontato alla pari Mamiya, dando vita a una sfida molto serrata. A testimoniarlo sono i punteggi, dato che entrambi hanno chiuso con 17.97. Come detto, però, il surfista hawaiano ha avuto la meglio per via del punteggio singolo più alto, dopo aver fatto segnare un 9.80, battendo il 9.10 di Fioravanti. In sostanza, Leonardo avrebbe avuto bisogno di un 9.11 nell’ultimo tentativo, realizzando appena un centesimo di punto in meno, che gli è costato il successo.

“Non riesco a credere che sia successo di nuovo. Vincere è bello, ma ripetersi credo che ti renda uno dei migliori di sempre qua. Era il mio obiettivo e ce l’ho fatta”, ha spiegato Mamiya.

Al femminile, la veterana australiana Tyler Wright ha avuto è emersa dal confronto con la statunitense Caitlin Simmers, che aveva vinto lo scorso anno. 7.70 il punteggio di Wright, contro il 3.94 dell’avversaria.