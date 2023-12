Fiorentina-Salernitana 3-0, Sottil: “Un bel gol, sono contento. Prestazione superlativa della squadra”

“Abbiamo fatto una prestazione superlativa, grande calcio, grande cinismo, abbiamo fatto tre gol, non ne abbiamo presi che è una cosa importante, direi di continuare su questa strada”. Lo ha detto Riccardo Sottil al termine del successo del 3-0 della sua squadra ai danni della Salernitana. “Il mio gol è un qualcosa che sia il mister, che lo staff dicono che ho nelle corde – ha aggiunto Sottil – E’ una giocata nel mio repertorio e devo ripeterla piu’ spesso, è stato un bel gol, sono contento. La dedica del gol è per i miei genitori come mio padre che ora è senza panchina. Prima della partita gli avevo detto che se avessi segnato sarei corso da loro perché ogni volta che vengono faccio gol e grandi prestazioni”.

Poi su Beltran: “Ha fatto un’ottima gara a prescindere dal gol, e’ stato utile per la squadra, ha rincorso, ha mandato in porta i compagni, penso che sia soddisfatto come lo deve essere Nzola che è entrato bene, sono sicuro che il gol arriverà anche per lui. Questi siamo noi e dobbiamo continuare così”, ha concluso Sottil.