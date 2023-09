Ryder Cup: team accolti da un bagno di folla a piazza di Spagna

I team Usa e Europe sono stati accolti da un bagno di folla durante il servizio fotografico ufficiale tenutosi a piazza di Spagna. Da venerdì a domenica andrà in scena la Ryder Cup al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, con le del squadre a caccia della gloria e del prestigioso trofeo. I golfisti hanno poi attraversato via dei Condotti come se fosse una passerella. Presenti le famiglie degli atleti, il presidente del Coni Malagò, Franco Chimenti della Federazione Italiana golf, il dg del progetto Ryder Cup Gian Paolo Montali, Keith Pelley e Guy Kinnings per Ryder Cup Europe e Jay Monahan in rappresentanza della Pga.