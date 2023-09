Verona-Atalanta 0-1, Koopmeiners: “Contento per il risultato: ora testa alla Juventus”

Il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria, per 0-1, arrivata in casa del Verona. Ecco le parole del match winner: “Sono contento per il risultato, è il terzo gol consecutivo in questo stadio. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, con molta gamba ma avremmo dovuto fare meglio quando avevamo il possesso. Fisicamente abbiamo fatto bene. Contro la Juve sarà una partita bellissima, ma dobbiamo giocare come sappiamo fare”.