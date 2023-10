Ryder Cup 2023, Guardiola si congratula con l’amico Fleetwood: “Sei stato eccezionale”

“Fleetwood è stato eccezionale“. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è congratulato con il Team Europe, e in particolare con l’amico Tommy Fleetwood. Proprio il golfista inglese avrebbe insegnato all’allenatore campione d’Europa in carica come migliorare il suo gioco di golf. “Ti meriti questa Ryder Cup più di chiunque altro, Tommy – ha scritto Guardiola – Sei un ragazzo incredibile e, come tutti sanno, un golfista eccezionale. Ti amo. Congratulazioni Europa per aver ripreso la Ryder Cup“.