Genoa, Gudmundsson: “Conosco tanti termini in italiano, ma sono tutte parolacce”

“Non penso che sia un campionato facile, dobbiamo dare sempre il massimo. Venendo a me, sono un professionista, lavoro duramente ogni giorno per aiutare la squadra a conquistare i tre punti”. Lo ha detto Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, protagonista con la doppietta contro l’Udinese. E sul suo inserimento in Italia, prosegue a Sky Sport: “Conosco tante parole dell’italiano, ma sono soltanto le parolacce”.