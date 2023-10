Ministro Abodi: “Se il sistema calcio ha bisogno di aiuto, deve alzare la mano”

“L’autonomia dello sport è un privilegio meraviglioso nella misura in cui contribuisce all’evoluzione positiva. L’autonomia non verrà mai intaccata, ma se il sistema calcistico ha bisogno di supporto, deve alzare al mano e deve chiedere aiuto”. Queste le parole del ministro dello sport, Andrea Abodi, al Salone della Giustizia a Roma: “Dovremmo comprendere che questo modello sportivo che stiamo costruendo mette in relazione la base col vertice. Se cresce la serie A cresce la redistribuzione mutualistica del sistema sportivo italiano”.

Su Milano-Cortina e sulla pista da bob a Rai News: “Saremo pronti per i Giochi di Milano-Cortina, affrontando tutte le difficoltà perchè nessuna impresa nasconde delle insidie. Dovrà ancora essere valutato, ad esempio, dove posizionare la pista di bob, skeleton e slittino. Auspichiamo che avvenga in Italia. Stiamo esaminando il dossier che ci hanno presentato il Piemonte e Torino sulla pista di Cesana. Saranno valutazioni di carattere tecnico sulla sostenibilità e della realizzazione e anche della sua gestione prospettica. Da qui a febbraio 2026 avremo delle difficoltà, ma dovremo dimostrare di essere tutti uniti e di collaborare per fare in modo che sia un evento memorabile e sono convinto che lo sarà”.