Open d’Italia 2023, Paratore: “Oggi troppi errori stupidi, spero di rifarmi domani”

“Oggi ho fatto molti errori stupidi, che su questo campo mi sono costati tanti bogey di fila. Peccato, ma c’è ancora la giornata di domani”. Queste le parole di Renato Paratore al termine del terzo round dell’Open d’Italia di golf tenutosi al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Il romano, nonostante gli sbagli commessi, ha chiuso in par la buca numero 8, considerata la più difficile del circuito. “Ho fatto molti bei colpi, ma anche qualche errore che mi è costato caro. Alla buca 10 ho fatto un doppio bogey, bisogna essere molto precisi su questo campo“. Per gli italiani c’era molto calore, ottimi segnali in vista della Ryder Cup in Italia che si disputerà proprio al Marco Simone a fine settembre prossimo. “C’è stato tanto tifo e di questo sono contentissimo. Spero che ce ne sia sempre di più, anche nelle prossime edizioni, per il golf italiano è una bellissima cosa”, conclude Paratore.