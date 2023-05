La sfida tra Inter e Roma è sicuramente un match speciale per i tifosi nerazzurri e per l’ex tecnico. La curva dei tifosi milanesi infatti, tiene sempre a ricordare l’amore e il rispetto nei confronti di José Mourinho, e anche quest’oggi il coro a suo nome non è mancato all’Olimpico. Il portoghese ha ricambiato facendo un gesto e mandando un bacio verso la curva.