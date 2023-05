Atalanta-Juventus, i convocati di Gasperini: out Lookman e Hojlund

I convocati di Gian Piero Gasperini per Atalanta-Juventus, attesa sfida della Serie A 2022/2023 in programma domani alle ore 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo. In palio punti forse decisivi nella corsa alla zona Champions, obiettivo a cui ambiscono entrambe le formazioni. Il tecnico della Dea però dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti, su tutte quelle di Lookman e Hojlund che non sono riusciti a recuperare e quindi non saranno della partita. Di seguito la lista completa dei 19 giocatori a disposizione di Gasperini.

La lista dei convocati

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Mæhle, Okoli, Palestra, Scalvini, Soppy, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Éderson, Koopmeiners, Pašalić.

Attaccanti: Boga, Muriel, Zapata.