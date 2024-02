Sanremo 2024: Federica Brignone ospite stasera della prima serata

Federica Brignone sarà ospite a Sanremo 2024 nella prima serata di stasera, martedì 6 febbraio. Lo ha appreso LaPresse, che racconta di come l’invito sia partito negli scorsi giorni in seguito all’intervista dell’azzurra dello sci alpino al Tg1 in cui ha parlato dell’eventualità di essere ospitata all’Ariston: “Sarebbe una bellissima cosa andare a Sanremo, probabilmente sarei più agitata sul palco che a fare una gara di sci”, aveva detto la sciatrice.

Non è stato facile per Brignone riuscire a conciliare gli impegni sportivi con la sua partecipazione stasera al Festival: la valdostana partirà oggi dopo l’allenamento e poi tornerà ad allenarsi per le gare di Soldeu nel weekend ad Andorra. La sua presenza sarà l’occasione per una promozione dello sci alpino anche in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina in programma fra due anni.