Golf, Woods entra a far parte del policy board del Pga Tour

Tiger Woods entra a far parte del policy board del Pga Tour in qualità di sesto “player director”. Il campione californiano va ad aggiungersi ai colleghi Patrick Cantlay, Charley Hoffman, Peter Malnati, Rory McIlroy e Webb Simpson. La mossa del massimo circuito americano maschile è arrivata dopo la richiesta di 41 golfisti professionisti che hanno chiesto maggiore voce in capitolo specialmente dopo la vicenda relativa all’alleanza tra il Pga Tour e la Liv Golf. “Sono onorato di poter rappresentare i giocatori del PGA Tour”, ha dichiarato Tiger Woods.