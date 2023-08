Nuoto, Pilato si sfoga: “I commenti non ci spaventano, non gareggiamo per spettacolo”

Archiviati i Mondiali 2023 di nuoto disputati a Fukuoka, è tempo di tracciare un bilancio per gli azzurri, che hanno portato a casa un importante bottino di medaglie. Probabilmente, viste le premesse, ci si sarebbe aspettato qualcosa di più dal nuovo in vasca, ma non per questo motivo è giusto denigrare quanto fatto dagli atleti e questo è anche il pensiero di Benedetta Pilato. L’azzurra, infatti, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui propri profili social: “Ciao ragazzi, finita per me questa stagione faticosa ci tengo a spendere due parole in più. Mi è dispiaciuto tanto leggere determinati commenti in questi giorni; a nessuno piace perdere e a tutti piace vincere. Sono la prima che non si è mai accontentata, ma denigrare così un medaglia (qualsiasi colore essa sia) mi sembra ridicolo“.

“Mi dispiace che noi atleti, che conduciamo una vita piuttosto faticosa, dobbiamo costantemente essere giudicati da coloro che, dal divano di casa, guardando le nostre gare diventano immediatamente allenatori, commentatori ed esperti. I vostri commenti sicuramente non ci spaventano, essere paragonati ad altri nemmeno, cercate però di commentare con criterio, educazione e umiltà. Non gareggiamo per fare spettacolo, tenervi impegnati davanti alla tv e aspettare i vostri commenti. Detto questo buone vacanze e, come ci ricorda Flavio, viva l’Olanda!”, ha concluso Pilato.