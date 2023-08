Arrampicata sportiva, Mondiali Berna 2023: azzurri subito fuori nelle qualificazioni del boulder

Hanno preso il via i Mondiali 2023 di arrampicata sportiva, di scena a Berna, in Svizzera. Purtroppo la prima giornata non ha sorriso agli italiani, che non si sono qualificati per le finali nel boulder maschile. Il migliore è stato Gabriele Moroni, 37° (1t4z 1 16). Più indietro Marcello Bombardi, 45° (1t3z 1 11), Filip Schenk, 49° (1t4z 2 6), Stefano Ghisolfi 61° (1t2z 2 4) e Giorgio Tomatis 79° (1t1z 2 2).

In vetta alla classifica troviamo invece due giapponesi: Anraku Sorato, primo (5t5z 11 10), e Yoshiyuki Ogata, secondo (5t5z 11 7). A completare il podio il francese Sam Avezou (3t5z 5 8), in grado di precedere il tedesco Yannick Flohé (5t5z 18 14). Appuntamento a domani, mercoledì 2 agosto, con le qualificazioni femminili del lead.