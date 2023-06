Golf, US Open 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Tutto pronto per l’edizione 2023 dello US Open di golf, il terzo Major stagionale in programma dal 15 al 18 giugno sui green del The Los Angeles Country Club, alle porte della città californiana. Grande attesa per uno dei tornei più importanti dell’anno, che come sempre metterà a durissima prova tutti i migliori giocatori del mondo su un campo preparato dagli organizzatori in maniera certosina ed estremamente difficile. Difende il titolo l’inglese Matthe Fitzpatrick, ma tra i favoriti ci sono sicuramente Jon Rahm, Rory McIlroy, Brooks Koepka e tantissimi altri. Francesco Molinari sarà l’unico italiano al via, l’azzurro sta attraversando un periodo molto avaro di soddisfazioni e cercherà riscatto per rilanciare la sua stagione. Lo US Open sarà anche il primo torneo di altissimo profilo dopo l’annuncio della riappacificazione tra PGA Tour e LIV, un altro tema che rende il torneo davvero da non perdere. Di seguito tutte le informazioni per seguirlo.

ORARI, TV E STREAMING – L’edizione numero 123 dello US Open sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Golf, con alcuni passaggi anche su Sky Sport Summer (201 di Sky). Nelle giornate di giovedì e venerdì il gioco inizierà alle 15:45 italiane (le 6:45 del mattino californiano) e il collegamento inizierà già alle 16:15 per proseguire fino a notte fonda. Nella terza e quarta giornata invece il collegamento in diretta tv inizierà intorno alle 19:00 ora italiana. Il torneo sarà visibile in diretta streaming su Sky Go.