Golf, US Open 2023: Fowler si tiene stretto il primo posto, Molinari non supera il taglio

Prosegue lo US Open 2023, terzo Major stagionale di golf, che vede al comando Rickie Fowler. Il golfista californiano consolida la sua prima posizione, concludendo il secondo giro con un buon -2 e si porta ad un totale di -10 (130 colpi). Insegue ad un solo colpo di distanza il connazionale Wyndham Clark, mentre al terzo posto sono appaiati lo statunitense Xander Schauffele e il nordirlandese Rory McIlroy a due lunghezze da Fowler.

In ripresa Harris English, che grazie a un -4 sale al quinto posto (-7), ma fa ancora meglio Min Woo Lee, che grazie a un -5 guadagna ben 19 piazze e raggiunge Dustin Johnson al sesto posto (-6). Completano la top 10 infine Scottie Scheffler, Sam Bennett (ottavi a -5) e Cameron Smith (decimo a -4). Si salva però un soffio Jon Rahm, solo 49° a +2, mentre non riesce a superare il taglio Francesco Molinari. L’azzurro paga un inizio in salita e chiude con un +5 che non gli consente di proseguire il suo cammino in California.