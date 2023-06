F1 GP Canada 2023, Verstappen: “La macchina non andava al meglio, c’è molto lavoro da fare”

Max Verstappen è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della seconda sessione di prove libere a Montreal, sede del Gp del Canada 2023 di Formula 1: “E’ stata una sessione complicata, in cui la macchina non andava al meglio su avvallamenti e cordoli. Non è stata una prova lineare, ma può succedere. C’è molto lavoro da fare e proveremo a risolvere i problemi. Nella giornata di sabato è prevista molta acqua, mentre domenica pare che si asciutto. Vedremo“.