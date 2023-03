Golf, tutto pronto per The Players Championship: Molinari alla ricerca dell’impresa

Attesa che sta per terminare. Tutto il mondo del golf aspetta che inizi il The Players Championship, uno dei tornei più importanti di tutto il PGA Tour. La competizione prenderà il via giovedì 9 marzo e proseguirà fino al 12 dello stesso mese in quel della Florida, dove i migliori golfisti al Mondo si diranno battaglia.

Sarà una tre giorni intensa e tutta d vivere per gli amanti del golf. A Ponte Vedra Beach sarà sfida show tra i big del golf mondiale. Saranno presenti fra gli altri, infatti, lo spagnolo Jon Rahm, numero 1, l’americano Scottie Scheffler, secondo, e il nordirlandese Rory McIlroy (vincitore nel 2019). Questi tre sarebbero i favoriti numeri uno per la vittoria finale del torneo, che si troveranno anche uno di fronte all’altro nei primi due round: al TPC Sawgrass (The Players Stadium Course), dove in 17 buche su 18 ci sono ostacoli d’acqua, lo spettacolo è dunque assicurato.

L’unico grande assente sarà Tiger Woods, mentre sarà presente anche il nostro Francesco Molinari che sogna di giocarsi la vittoria fino all’ultima giornata. Il numero 1 azzurro, Francesco Molinari, dopo il 14/o posto all’Arnold Palmer cerca continuità anche in vista della Ryder Cup di Roma, obiettivo dichiarato del piemontese. Presenti ancora poi, i vari Max Homa, Justin Thomas (a segno nel 2021), Patrick Cantlay, Will Zalatoris, Xander Schauffele e Viktor Hovland.

Da sottolineare anche il ricco montepremi di cui godrà il vincitore del The Players Championship che si aggirerà attorno ai 25 milioni di dollari, diviso secondo la seguente bipartizione: 4.500.000 il primo, il secondo 2.725.000. Un incremento rispetto alle stagioni passate di 10 milioni in più rispetto al 2021 e di 5 milioni rispetto al 2022. La Florida si accende, solo uno sarà il campione del The Players Championship.