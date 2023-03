Caso Negreira, spunta il messaggio al Barcellona: “Posso aiutarvi col var?”

Un nuovo capitolo rivelato da ‘El Mundo’ sullo scottante caso Enriquez Negreira, nato a seguito della rivelazione di alcuni versamenti milionari del Barcellona all’ex vicepresidente del comitato tecnico arbitrale spagnolo. Secondo il quotidiano, Negreira, da poco uscito dal comitato tecnico arbitrale, si rivolse ai dirigenti del Barcellona con una frase che oggi preoccupa l’ambiente spagnolo: “Posso aiutarvi col Var, se siete interessati contattatemi”. Il presidente Laporta si è difeso dicendo che il suo club “non ha mai comprato arbitri“, ed emerge in ogni caso che dal Barcellona non arrivò mai risposta alle proposte di Negreira. Era il 2020, i rapporti tra le parti erano finiti nel 2018 e il Real allenato da Zidane aveva appena vinto la Liga. In questo contesto l’ex vicepresidente degli arbitri inviò il messaggio arricchito anche da un inquietante “Sarebbe stato meglio con me…”.