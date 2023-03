Tiro con l’arco, campionati italiani indoor: a Rimini 1300 arcieri

di Mattia Zucchiatti 9

Saranno oltre 1.300 gli arcieri iscritti ai campionati italiani indoor di tiro con l’arco a Rimini. Da domani, giovedì 9 marzo, a domenica al Padiglione Ovest della Fiera di Rimini (Ingresso Ovest in Via San Martino in Riparotta, 19) 282 società diverse si contenderanno i titoli in palio. Il primo giorno della manifestazione sarà tutto dedicato all’arco nudo con le qualifiche e l’assegnazione dei titoli di classe al mattino, e al pomeriggio eliminatorie e finali che assegneranno i titoli assoluti. Venerdì spazio (con lo stesso programma) ai compound, mentre sabato gli occhi saranno puntati sulla gara dell’arco olimpico con i due turni di qualifiche che assegneranno i titoli di classe e comporranno anche i tabelloni per le sfide assolute individuali e a squadre della domenica, giornata conclusiva in cui nel pomeriggio sono in programma le finali. Tutti i titoli di classe (Ragazzi, Allievi, Junior, Senior, Master) si disputano sulle 60 frecce alla distanza di 18 metri. Sarà possibile seguire le gare in diretta streaming da YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO, e su tutti i social federali. Le finali dell’arco nudo di giovedì e quelle del compound del venerdì saranno visibili anche sul canale Youtube ufficiale di Olimpia Azzurra, Sport2U.