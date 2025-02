Sta per prendere il via il South African Open 2025, uno dei tornei di golf più antichi al mondo, che quest’anno celebra la sua 114esima edizione. Da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo infatti, il Durban Country Golf ospiterà alcuni dei migliori golfisti in circolazione, in quella che sarà la penultima tappa dell’International Swing. A difendere i colori italiani saranno in tre: Gregorio De Leo, reduce dal buon quinto posto nel Kenya Open, Francesco Laporta e Andrea Pavan.

Al termine del Joburg Open (dal 6 al 9 marzo a Johannesburg) il giocatore che chiuderà al primo posto la speciale classifica riguardante gli otto eventi dell’International Swing conquisterà l’accesso a tutti gli eventi Back 9 del circuito, oltre ad un bonus di 200 mila dollari e un’esenzione per il Genesis Scottish Open (dal 10 al 13 luglio). Non è tutto però, perché oltre al montepremi classico da un milione e mezzo di dollari, il South African Open mette in palio anche tre posti per coloro che non sono già qualificati per il The Open, il Major più antico della disciplina in programma questa estate dal 17 al 20 luglio in Irlanda del Nord.

Golf: l’edizione passata del South African Open

Il sudafricano Dean Burmester è chiamato a difendere il titolo conquistato nel dicembre 2023, quando si impose sul green di casa e davanti al proprio pubblico. Non ci sarà invece Renato Paratore, che in quell’occasione chiuse al secondo posto; anche Matteo Manassero, quinto nell’ultima edizione, non sarà presente poiché impegnato negli stessi giorni sul PGA Tour nel Cognizant Classic. Anche Laporta e Pavan si disimpegnarono bene nel dicembre 2023 in Sudafrica, cogliendo rispettivamente un decimo e un 17esimo posto, e la speranza è che questa volta possano anche migliorarsi.

Quello sudafricano è uno dei più antichi Open di golf al mondo, dal momento che la prima edizione si disputò addirittura nel 1903, con la vittoria dello scozzese Laurie Waters, poi a segno anche nel 1904, nel 1907 e nel 1920. Parlando infine di record, il golfista più vincente nella storia del torneo è Gary Player, il quale si impose ben 13 volte: siglò il primo successo nel 1956, e l’ultimo nel 1981.