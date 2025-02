L’ultima beffa: Antonio Conte esclude Frank Zambo Anguissa dall’undici titolare contro il Como per lasciarlo a riposo in vista del big match Scudetto contro l’Inter. Risultato: il Napoli perde sia la partita del ‘Sinigaglia’ sia il centrocampista (entrato al 62′) per infortunio. Nel finale del match infatti Anguissa ha accusato un risentimento muscolare, che lo ha spinto a sottoporsi ad esami strumentali. La diagnosi, presso il Pineta Grande Hospital, parla di lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. L’iter riabilitativo è già iniziato, ma il centrocampista dovrà saltare così lo scontro diretto di sabato al ‘Maradona’. Un’assenza pesante che costringe Antonio Conte a riflettere sulla nuova composizione del centrocampo: il favorito è Billing, mentre l’alternativa è Gilmour, acquistato però come prima riserva di Lobotka. La formazione di sabato è uno dei temi caldi, ma non è l’unico, e forse neanche quello che preoccupa maggiormente lo staff tecnico. L’infortunio di Anguissa riguarda infatti il soleo, un muscolo che negli ultimi 91 giorni ha riservato più di un grattacapo ai medici del Napoli. Altri tre giocatori azzurri in stagione sono stati infatti vittime di infortuni allo stesso muscolo.

Solo una coincidenza, probabilmente. Ma sicuramente è uno spunto di approfondimento per un fuoriclasse dei dettagli come Antonio Conte che nella sua carriera non ha mai lasciato nulla al caso e ha sempre riservato grande attenzione all’importanza della prevenzione dagli infortuni. In tre mesi sono cinque gli infortuni al soleo in casa Napoli. Lo scorso 26 novembre Pasquale Mazzocchi si sottopose ad esami che evidenziarono una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Tre mesi dopo un altro stop per il terzino ex Salernitana: il problema è ancora al soleo, ma stavolta è quello della gamba destra a fermare il calciatore. Lo scorso 3 gennaio – mentre in casa Napoli si iniziava a respirare il clima di separazione da Khvicha Kvaratskhelia – fu invece Matteo Politano a subire un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra: niente lesione e problema di poca entità, al punto che l’azzurro saltò solamente la partita contro la Fiorentina. Diverso il discorso per Mathias Olivera, destinatario di brutte notizie dal Pineta Grande Hospital, dove fu evidenziata una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Per il terzino quattro partite di stop: contro il Como era in panchina, contro l’Inter potrebbe riacquistare minutaggio. Una buona notizia nella settimana più importante del campionato.

Cronistoria

26 novembre 2024 – Si ferma Mazzocchi

Dopo aver accusato un fastidio muscolare al termine della gara contro la Roma, Pasquale Mazzocchi si è sottoposto oggi ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo.

3 gennaio 2025 – Gli esami escludono il peggio per Politano

Politano è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra.

24 gennaio 2025 – Lesione per Olivera

Nel corso dell’allenamento di ieri Mathías Olivera ha accusato un risentimento muscolare. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha già cominciato l’iter riabilitativo.

21 febbraio 2025 – Nuovo stop per Mazzocchi

Nel corso dell’allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l’iter riabilitativo.

25 febbraio – Grana Anguissa per Conte

Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l’iter riabilitativo.