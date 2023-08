Qualificazioni Us Open 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 25 agosto

E’ stato reso noto il programma con l’ordine di gioco e gli orari delle qualificazioni degli Us Open 2023 per la giornata di venerdì 25 agosto. Giulio Zeppieri è arrivato al turno decisivo delle qualificazioni dopo aver sconfitto 63 64 Alessandro Giannessi e ora cerca il pass per il tabellone principale contro Enzo Couacaud. Cancellati per la pioggia, invece, gli incontri di Stefano Travaglia e Andrea Vavassori, che tornano in campo oggi con l’obiettivo del turno decisivo. Travaglia sfiderà l’australiano John Millman, mentre Vavassori se la vedrà col 21enne statunitense Emilio Nava. Di seguito, ecco il programma.

ORDINE DI GIOCO COMPLETO

COURT 17

Primo match dalle 16:00 – E. Nava – A. Vavassori

COURT 6

Terzo match dalle 16:00 – E. Couacad – G. Zeppieri

COURT 9

Terzo match dalle 16:00 – J. Millman – S. Travaglia