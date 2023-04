Golf: Tiger Woods operato alla caviglia ed in dubbio per il resto della stagione

Con un annuncio su Twitter, Tiger Woods ha comunicato di aver subito un intervento chirurgico alla caviglia destra per alleviare l’artrite causata da un osso rotto. Per lui, le stime parlando da 8 a 12 settimane. Questo quindi mette in serio dubbioà la partecipazione di Woods per i restanti 3 tornei major. L’osso rotto alla caviglia deriva dall’incidente automobilistico del febbraio 2021 a Los Angeles.