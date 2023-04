Probabili formazioni Sporting Lisbona-Juventus: ritorno quarti Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Juventus, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. La partita è in programma alle 21:00 di giovedì 20 aprile all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Si riparte dall’1-0 dei bianconeri allo Stadium e c’è grande voglia di blindare la qualificazione alla semifinale. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. E nel corso della settimana vi offrirà tutte le notizie fresche sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Ruben Amorim e Massimiliano Allegri.

SPORTING LISBONA – Edwards e Chermiti con Trincao nel tridente. Morita centrocampo con Goncalves nel 3-4-3 di Amorim. St Juste, Inacio e Coates nel terzetto difensivo.

JUVENTUS – Di Maria e Vlahovic in attacco. Chiesa verso la panchina. Cuadrado favorito su De Sciglio. Alex Sandro cerca un posto nella difesa titolare, anche se Gatti sta vivendo un ottimo momento di forma.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Juventus

Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; St. Juste, Inácio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Santos; Edwards, Chermiti, Trincão

Ballottaggi: –

Indisponibili: Braganca, Cabral

Squalificati: –

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic

Ballottaggi: Cuadrado 55% – De Sciglio 45%; Gatti 60% – Alex Sandro 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –