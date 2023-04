Benevento, Simy al Maradona per Napoli-Milan: società e tifosi su tutte le furie, sanzione in arrivo

Provvedimento disciplinare in arrivo per l’attaccante del Benevento Simy, presente sugli spalti del Diego Armando Maradona per assistere al match di Champions League tra Napoli e Milan. Il calciatore si è infatti recato allo stadio senza il permesso del club, facendo infuriare sia la società che i tifosi. Con il Benevento che sta vivendo un periodo molto delicato, tanto da rischiare concretamente di retrocedere in Serie C, difficilmente sarebbe stato accordato al nigeriano il permesso di lasciare la città. Simy è stato dunque convocato presso la sede della società, dove la società lo ha sanzionato. A riportarlo è Ottopagine.