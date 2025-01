Dodici mesi dopo lo storico successo a Melbourne, Jannik Sinner torna a calcare la Rod Laver Arena. Lo ha fatto nella mattinata italiana in occasione di un match d’esibizione contro Alexei Popyrin, valevole per l’evento benefico AO Opening Week. Accolto con un boato dagli spettatori australiani, il numero 1 al mondo non ha deluso le aspettative ed ha conquistato la vittoria in due set, riprendendo da dove aveva lasciato e cominciando bene il 2025.

La cronaca

Non trattandosi di un match ufficiale, il risultato contava relativamente. Lo aveva detto lo stesso Sinner, spiegando come prediligeva acclimatarsi alle condizioni e riprendere confidenza con il campo in vista dell’Australian Open. Fatto sta che comunque è arrivato un successo, il primo della nuova stagione, con il punteggio di 6-4 7-6. Nel primo set, Jannik si è procurato tre palle break già nel terzo gioco, non riuscendo però a sfruttarle. Ha quindi continuato a servire bene e a mettere pressione all’australiano, che nel nono game ha ceduto la battuta, commettendo un doppio fallo sulla palla break. Poco dopo, Jannik ha consolidato il vantaggio e chiuso 6-4. Più combattuta la seconda frazione, in cui è stato Popyrin a sorprendere Sinner e scappare avanti di un break, salvo poi essere ripreso, con l’azzurro in grado di ristabilire la parità. Il set si è infine risolto al tie-break, dove l’equilibrio è venuto meno e il classe 2001 si è imposto con un severo 7-2.

Il match point di Jannik

Le dichiarazioni dell’azzurro

“Il 2024 è stato un anno fantastico per me, tuttavia ormai è alle spalle. Oggi era una partita d’esibizione, ma è sempre utile per capire le sensazioni giuste. Il primo Major dell’anno e i primi incontri della stagione sono imprevedibili perché non sai cosa può accadere. So però quanto abbiamo lavorato in questi mesi e questo deve darmi fiducia”.

Il tennista azzurro disputerà un secondo match d’esibizione, sempre in occasione dell’AO Opening Week, contro il greco Stefanos Tsitsipas. L’appuntamento è per la mattinata di venerdì 10 gennaio alle 9 ore italiane (le 19 a Melbourne). Sarà garantita una diretta streaming dall’emittente Discovery+, che detiene i diritti del primo Slam dell’anno.

Attesa per il sorteggio dei tabelloni

Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2025 si svolgerà nella giornata di giovedì 9 gennaio, alle 04:30 ore italiane (le 14.30 locali). In Italia, Eurosport detiene i diritti dell’evento ma non ha reso noto se garantirà o meno una copertura tv dell’evento. Tuttavia, la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook degli Australian Open. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni del primo Slam stagionale, con news e approfondimenti.

