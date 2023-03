Serie A 2022/2023, statistiche ventiseiesima giornata: solo una sconfitta nelle ultime 19 sfide per la Roma col Sassuolo

Ventiseiesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Il turno parte venerdì 10 marzo con la partita Spezia-Inter alle 20,45: i nerazzurri sono rimasti imbattuti nei cinque precedenti di campionato contro gli aquilotti con quattro vittorie e un pareggio, la squadra di Simone Inzaghi inoltre ha segnato complessivamente 11 gol con i bianconeri nel torneo e ne ha subiti solo tre. Sabato 11 marzo alle 15,00 l’Empoli ospita l’Udinese: i friulani si sono aggiudicati due delle ultime quattro gare di Serie A contro gli azzurri (un pareggio, una sconfitta), dopo che avevano ottenuto un successo nelle precedenti cinque (un pareggio e tre sconfitte).

Alle 18,00 big match Napoli-Atalanta: solo uno degli ultimi 15 scontri diretti in campionato si è concluso in pareggio (2-2 il 30 ottobre 2019 nell’ex San Paolo), completano otto trionfi per i partenopei e sei vittorie nerazzurre. Arbitra Colombo, alle 20,45 la Lazio fa visita al Bologna: i biancocelesti si sono aggiudicati quattro delle ultime sei sfide nel torneo contro i rossoblù (due sconfitte), tra cui le due più recenti, la formazione di Sarri potrebbe registrare almeno tre successi consecutivi con i felsinei per la seconda volta nella competizione dopo i cinque trionfi di fila tra il 1999 e il 2000.

Domenica 12 marzo alle 12,30 il Lecce ospita il Torino: dopo la vittoria per 1-0 ottenuta il 5 settembre 2022, i granata potrebbero aggiudicarsi entrambe le partite stagionali contro i giallorossi in Serie A per la seconda volta dopo la stagione 1993/1994. Alle 15,00 la Cremonese riceve la Fiorentina: i grigiorossi non hanno mai fatto bottino pieno in 11 precedenti contro i viola in campionato (sei pareggi, cinque sconfitte), tra le compagini mai battute nel torneo solo con la Juventus la squadra di Ballardini ha disputato più confronti (15). Contemporaneamente il Monza fa visita al Verona: considerando Serie A, B e Coppa Italia, le due formazioni si sono incrociate 44 volte con 19 successi biancorossi, 11 trionfi gialloblù e 14 pareggi. Nel massimo campionato, il 6 novembre 2022 la partita è finita 2-0 per i brianzoli.

Alle 18,00 la Roma ospita il Sassuolo: i giallorossi hanno perso una delle 19 gare contro i neroverdi nel torneo (nove trionfi ed altrettanti pareggi), anche se si sono aggiudicati uno degli ultimi sei match con la compagine di Dionisi nella competizione (quattro pareggi, una sconfitta), 2-1 all’Olimpico il 12 settembre 2021. Alle 20,45 la Juventus riceve la Sampdoria: i bianconeri hanno pareggiato 0-0 il 22 agosto 2022 dopo sei vittorie consecutive contro i blucerchiati in Serie A, nel 2012/2013 la squadra dell’attuale allenatore Stankovic ottenne due successi nei due match stagionali con la “Vecchia Signora”.

Chiude la 26° giornata l’incontro Milan-Salernitana lunedì 13 marzo alle 20,45: i rossoneri si sono aggiudicati cinque dei sette scontri diretti in campionato (un pareggio, una sconfitta) segnando in ciascun confronto sempre almeno due reti (16 gol totali).