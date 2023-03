Golf, The Players 2023: Scheffler trionfa e torna numero uno del mondo, male Francesco Molinari

Scottie Scheffler è il nuovo numero uno del mondo. Il golfista statunitense è tornato in vetta al ranking mondiale grazie al successo nel The Players Championship, torneo del PGA Tour di scena in Florida con un montepremi di 25 milioni di dollari. Sesto titolo in carriera per il 26enne di Ridgewood, capace di imporsi con un netto 271 (-17). Staccato di ben cinque colpi l’inglese Tyrrell Hatton, secondo con 276 (-12), e di sette il norvegese Viktor Hovland, terzo con 278 (-10).

Settimana complicata invece per Francesco Molinari, il quale è crollato nell’ultimo round ed ha chiuso 60° con 288 (par). “Mi esalto nelle difficoltà e giocare sotto pressione mi piace. Questa vittoria mi riempie d’orgoglio“. Questo il commento a caldo di Scheffler, bravo a vincere il titolo in Florida e a scavalcare in un colpo solo Jon Rahm e Rory McIlroy.