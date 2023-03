Premier League: Bbc annulla la sospensione per il tweet contro il governo, Lineker torna in tv

La Bbc annuncia che Gary Lineker potrà tornare in onda. E’ stata annullata la sospensione per il tweet in cui l’ex centravanti della nazionale inglese criticava la nuova politica sull’immigrazione del governo britannico in cui paragonava il suo linguaggio sui migranti a quello usato nella Germania nazista. “Gary è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per Gary, e non vedo l’ora che presenti la nostra copertura il prossimo fine settimana”, ha ammesso il direttore generale della Bbc Tim Davie. L’emittente nazionale britannica è stata costretta a eliminare gran parte della sua programmazione sportiva del fine settimana dopo che commentatori, analisti ed ex giocatori della Premier si sono rifiutati di apparire in supporto di Lineker. La Bbc ha affermato che il tweet ha violato le sue regole di imparzialità, ma i critici l’hanno accusata di sopprimere la libertà di parola.

Lineker ha commentato così il suo ritorno: “Dopo alcuni giorni surreali, siamo riusciti a superare tutto questo. Voglio ringraziare tutti per l’incredibile supporto, in particolare i miei colleghi di BBC Sport, per la straordinaria dimostrazione di solidarietà. Presento lo sport alla BBC da quasi 3 decenni e sono immensamente orgoglioso di lavorare con l’emittente migliore e più corretta del mondo. Non vedo l’ora di tornare sulla sedia del Match of the day sabato. Per quanto difficili siano stati gli ultimi giorni, non è paragonabile al dover fuggire dalla propria casa dalla persecuzione o dalla guerra per cercare rifugio in una terra lontana. Rimaniamo un Paese di persone prevalentemente tolleranti, accoglienti e generose..