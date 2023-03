Juventus, Pogba rifiuta foto con tifosi al J Medical: “Non ho la testa”

Nuovo infortunio per Paul Pogba. Il centrocampista francese ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e ha già iniziato il percorso di riabilitazione, che dovrebbe durare circa 20 giorni. Secondo quanto riporta l’Ansa, Pogba, all’uscita del J Medical per dei controlli avrebbe detto “non ho la testa” ai tifosi che gli chiedevano foto e autografi rifiutando tutte le loro richieste. Non un periodo facile per il giocatore bianconero, che proverà a recuperare per la rirpesa dei campionati dopo la sosta di fine marzo.