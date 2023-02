Golf, Thailand Classic: Valimaki e Simonsen comandano. Edoardo Molinari 53esimo, indietro Migliozzi

di Mattia Zucchiatti

Dopo il primo round al Thailand Classic, torneo del DP World Tour, in programma a Bangkok, sono Sami Valimaki e a Martin Simonsen a guidare la classifica con uno score di 64 (-8). Il finlandese, senza bogey, si è reso protagonista con otto birdie. Il 31enne di Aalborg invece ha fatto registrare un eagle e sette birdie (per lui anche un bogey). Sul percorso dell’Amata Spring CC (par 72) alle loro spalle ci sono Yannik Paul e Alexander Knappe, entrambi terzi con 65 (-7). Tra gli azzurri, Edoardo Molinari è 53/o con 70 (-2), mentre Guido Migliozzi è 116/o con 74 (+2). Il torinese ha realizzato tre birdie, con un bogey, mentre il vicentino rischia l’uscita al taglio dopo un doppio bogey, due bogey e due birdie. L’evento mette in palio 2 milioni di dollari.