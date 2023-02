Probabili formazioni Juventus-Nantes, andata spareggi Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Juventus-Nantes, match valido per l’andata degli spareggi di Europa League. I bianconeri sfidano i francesi per avanzare nella competizione europea al secondo posto per importanza a livello Uefa. Allegri a caccia di un successo e per questo dovrà valutare con attenzione quale undici schierare. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 16 febbraio, di seguito ecco le possibili scelte.

QUI JUVENTUS – Allegri riflette sul ballottaggio tra Paredes e Fagioli in mezzo al campo, mentre in attacco Chiesa potrebbe riposare ancora e Di Maria e Vlahovic sono favoriti dal 1′.

Le probabili formazioni di Juventus-Nantes

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean

Ballottaggi: Paredes 55% – Fagioli 45%, Di Maria 60% – Chiesa 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Kajo Jorge, Milik, Pogba, Miretti

NANTES: Lafont, Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traoré, Blas, Chirivella, Sissoko, Simon, Guessand