Arsenal, lancio di oggetti verso De Bruyne: aperta indagine dalla FA

La FA, secondo quanto riporta Sky Sports Uk, ha aperto un’indagine per il lancio di oggetti avvenuto durante Arsenal-Manchester City e rivolto verso uno dei protagonisti del match, ovvero Kevin De Bruyne. Il belga ha segnato la prima rete della serata nella vittoria per 3-1 dei Citizens, e ha poi fornito il solito assist per il gol di Haaland che ha chiuso il match. Lo riporta Sky Sports UK.